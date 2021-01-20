Міланський Інтер продовжує пошуки нової команди для півзахисника Крістіана Еріксена, який так і не освоївся на Джузеппе Меацца.

"Нерадзуррі" вивчають можливість обміну з лондонським Арсеналом, повідомляє Tuttosport.

Еріксен визначився, де хоче продовжити кар'єру – хавбек прагне покинути Інтер

Замість Еріксена міланці можуть отримати хавбека Лукаса Торрейру, який захищає кольори мадридського Атлетіко на правах оренди. "Каноніри" збираються відкликати уругвайця з Іспанії та прилаштувати в інший клуб. Данець із Інтера повернеться до АПЛ, якщо тамтешній клуб погодиться платити його зарплату.

У нинішньому сезоні Крістіан Еріксен провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. Натомість в активі Лукаса Торрейри 13 поєдинків у різних змаганнях, у яких латиноамериканець забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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