Крістіан Еріксен хотів би повернутись у Тоттенхем, повідомляє Sky Sports.

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Представники італійського гранда не проти відпустити свого півзахисника у Лондон на правах оренди до завершення сезону. Офіційного діалогу між "шпорами" та "нерадзуррі" поки не було. Чинний контракт Крістіана з Інтером розрахований до літа 2024-го. Міланці придбали данця у Тоттенхема рік тому за 27 млн євро.

У нинішньому сезоні Серії А Еріксен зіграв у 9-ти матчах, але результативними діями не відзначався.

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