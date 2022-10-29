УЄФА виплатив міланцям 3 мільйони євро компенсації, інформує Calciomercato з посиланням на фінансовий звіт клубу.

Президент Інтера спростував інформацію щодо продажу клубу

Це здається не такою великою сумою на тлі 27 мільйонів євро, які Інтер платив Тоттенхему у січні 2020 року. Еріксен поступово ставав важливим гравцем "нерадзуррі", але під час матчу Євро проти Фінляндії у нього прямо на полі зупинилося серце. Задля продовження кар'єри 30-річний данець змушений використовувати кардіостимулятор, що і стало причиною розриву контракту з Інтером, адже в Італії професіональним спортсменам заборонено виступати з такими речами.

Сам Крістіан зміг повернутися до топ-виступів вже в Англії. Спочатку були якісні півроку в Брентфорді, а тепер хавбек є основним у Манчестер Юнайтед, куди перебрався вільним агентом. Transfermarkt оцінює гравця у 22 мільйони євро.

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