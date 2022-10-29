УЕФА выплатил миланцам 3 миллиона евро компенсации, сообщает Calciomercato со ссылкой на финансовый отчет клуба.

Президент Интера опроверг информацию о продаже клуба

Это кажется не столь крупной суммой на фоне 27 миллионов евро, которые Интер платил Тоттенхэму в январе 2020 года. Эриксен постепенно становился важным игроком "нерадзурри", но во время матча Евро против Финляндии у него прямо на поле остановилось сердце. Для продолжения карьеры 30-летний датчанин вынужден использовать кардиостимулятор, что и послужило причиной разрыва контракта с Интером, ведь в Италии профессиональным спортсменам запрещено выступать с такими вещами.

Сам Кристиан смог вернуться к топ-выступлениям уже в Англии. Сначала были качественные полгода в Брентфорде, а теперь хавбек является основным в Манчестер Юнайтед, куда перебрался свободным агентом. Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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