Вже екс-нападник Марселя Алексіс Санчес знову виступатиме за міланський Інтер.

"Нерадзуррі" оголосили про перехід 34-річного Алексіса Санчеса, який перебрався на правах вільного агента з Марселя. Угода розрахована на сезон 2023/24, інформує офіційний сайт Інтера.

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Це вже другий прихід Алексіса у міланську команду. Він виступав за Інтер з 2019 по 2022 рік, після чого переїхав до Франції. У складі "нерадзуррі" Санчес став чемпіоном Італії 2020/21. За цей час чилієць зіграв у Інтері109 матчів, забив 20 голів, 23 рази асистував партнерам і виграв три трофеї – Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії.

Раніше Алексіс виступав за Удінезе, Барселону, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рівер Плейт та Коло-Коло.

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