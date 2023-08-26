Уже экс-нападающий Марселя Алексис Санчес снова будет выступать за миланский Интер.

"Нерадзурри" объявили о переходе 34-летнего Алексиса Санчеса, перебравшегося на правах свободного агента из Марселя. Соглашение рассчитано на сезон 2023/24, сообщает официальный сайт Интера.

Марсель объявил о подписании финалиста Лиги чемпионов

Это уже второй приход Алексиса в миланскую команду. Он выступал за Интер с 2019 по 2022 год, после чего переехал во Францию. В составе "нерадзурри" Санчес стал чемпионом Италии 2020/21. За это время чилиец сыграл в Интере 109 матчей, забил 20 голов, 23 раза ассистировал партнерам и выиграл три трофея – Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее Алексис выступал за Удинезе, Барселону, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ривер Плейт и Коло-Коло.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів