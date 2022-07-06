Сардинці за підсумками минулої кампанії вилетіли з еліти, але Белланова не опуститься разом з командою у Серію В. Італієць був одним із лідерів Кальярі й заслужено йде на підвищення.

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Про підписання Белланови на своєму офіційному сайті оголосив Інтер. Це оренда на один сезон, але "нерадзуррі" матимуть право викупити контракт 22-річного правого латераля. За інформацією ЗМІ, Кальярі в будь-якому випадку заробить щонайменше 3 млн євро.

Варто зауважити, що на молодіжному рівні Белланова виступав за Мілан, але так і не дочекався шансу в першій команді.

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