"Червоні дияволи" ще не попрощались з Кріштіану Роналду, а вже перебувають у пошуках потенційної заміни.

Протягом останнього тижня чутки щодо відходу 37-річного португальця набирають обертів. Серед реальних претендентів називають Баварію та Челсі. МЮ на фоні цього шукає заміну, інформує GIFN.

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Одним із претендентів є Пауло Дибала, контракт якого з Ювентусом завершився минулого місяця. Наразі аргентинський форвард є близьким до переходу в Інтер, але у разі потреби Манчестер спробує його підписати. Кажуть, що Еріку Тен Хагу до вподоби гра Дибали.

Нагадаємо, Пауло одягав футболку Юве з 2015-го. Загалом нападник встиг награти 293 поєдинки, забити 115 м'ячів та виграти 12 трофеїв.

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