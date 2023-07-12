Інтер розпочав тотальну перебудову воротарської ланки, яка запланована на це літо.

Капітан Самір Хандановіч покидає клуб після 11 років співпраці, інформує прес-служба "нерадзуррі".

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Словенець сповна відпрацював 15 млн євро, які Інтер платив Удінезе. Воротар провів за міланців 455 матчів – десятий результат в історії клубу і другий серед легіонерів після Хав'єра Дзанетті (615). Також Хандановіч утримує рекорд Серії А за відбитими пенальті (32). Скоро Саміру виповниться 39 років, але він налаштований продовжувати кар'єру.

Незабаром Інтер може відпустити і Андре Онана, якому словенець програв конкуренцію у минулому сезоні. Камерунець близький до переходу в МЮ за 50-60 млн євро, а "нерадзуррі" шукатимуть дует нових кіперів. Серед головних кандидатів називають Анатолія Трубіна.

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