Аравійський інвестиційний фонд вирішив не обмежуватись лише представником АПЛ.

Нові власники Ньюкасла близькі до придбання Інтера, повідомляє журналіст Педро Алмейда у Twitter.

Нове керівництво Ньюкасла виступило з відкритим листом

Міланським клубом наразі володіє китайська корпорація Suning Group, яка через проблеми від коронавірусу радо пішла на перемовини з інвестиційним фондом Саудівської Аравії. Нагадаємо, за Ньюкасл шейхи виклали близько 350 млн євро.

Після 8-ми турів Серії А Інтер розташувався на третій сходинці. Варто відзначити, саме "нерадзуррі" є суперником Шахтаря у груповому етапі ЛЧ.

"Виняткова краса". Італійська преса закохалася в Коваленка, який врятував Мотту – його перлині позаздрить зірка Серії А