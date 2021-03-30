Міланський Інтер вирішив оновити свій імідж та вніс корективи у логотип та назву.

Інтер провів ребрендинг та презентував свій новий логотип і оновлену назву на своєму офіційному сайті.

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Нова емблема має трохи спрощений дизайн, у якому прихована абревіатура IM – Inter Milano. Це ж стосується і назви "Inter Milano", яка замінила попередню "Football Club Internazionale Milano". Зазначається, що ідея є продовженням концепції слогану "IM Ready", яку керівництво презентувало на більш ранніх етапах демонстрації своїх ідей.

До слова, Інтер наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії з 65 очками в активі, випереджаючи другий Мілан на 6 пунктів та маючи гру в запасі.

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