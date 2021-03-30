Миланский Интер решил обновить свой имидж и внес коррективы в логотип и название.

Интер провел ребрендинг и представил свой новый логотип и обновленную название на своем официальном сайте.

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Новая эмблема имеет несколько упрощенный дизайн, в котором скрыта аббревиатура IM – Inter Milano. Это же касается и названия "Inter Milano", которая заменила предыдущую "Football Club Internazionale Milano". Отмечается, что идея является продолжением концепции слогана "IM Ready", которую руководство представило на более ранних этапах демонстрации своих идей.

К слову, Интер сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 65 очками в активе, опережая второй Милан на 6 пунктов и имея игру в запасе.

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