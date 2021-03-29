"У команди дуже міцний кістяк, і є можливість покращити його завдяки напрацюванням на тренуваннях. Трансфери в останній момент не потрібні, вони не функціонують. Зразкові операції – Ромеро, Меле, Пессіна – були здійснені заздалегідь.

Маліновський залишився у топ-5 найдорожчих атакувальних хавбеків Італії, Коваленко увійшов у двадцятку

Чи задоволений ринком? Частково. Наші цілі зрозумілі. Скажемо так, вони лежать на столі. Я більше не хочу чути, що складно покращити команду, тому що все можна покращити. Звичайно, на такому рівні це складно зробити, якщо ви думаєте про ставку на незнайомців.

Нам потрібні готові гравці, можливо, вже знайомі з чемпіонатом. Тут немає плутанини. Потрібно мати баланс у всіх зонах. У Вероні ми грали з чотирма атакувальними гравцями. Це більше виняток, ніж звична річ. Потім вийшли Пашаліч, Ілічіч та Коваленко. А на лавці запасних був Ламмерс. Тут є чудові хлопці, але такі ситуації дуже небезпечні для тренера. Вісім гравців – це занадто багато. І Гомеса більше немає", – цитує Гасперіні Calciomercato з посиланням на L'Eco di Bergamo.

Нагадаємо, за клуб із Бергамо виступають два півзахисники збірної України. Руслан Маліновський проводить в Італії другий сезон, а Віктор Коваленко перебрався на Апенніни перед самісіньким закриттям зимового трансферного вікна.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти