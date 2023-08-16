Інтер після тривалих пошуків нарешті знайшов підсилення для свого нападу.

Новачком міланців став 34-річний Марко Арнаутовіч з Болоньї, інформує офіційний сайт "нерадзуррі".

Інтер оголосив про підписання захисника клубу Серії А

Інсайдер Ніколо Скіра розкриває подробиці угоди – річна оренда за 2 млн євро з правом викупу за 8 млн. Арнаутовіч вже виступав за Інтер в сезоні 2009/10, але мав величезні проблеми з дисципліною. У минулій кампанії за Болонью він провів 23 матчі, відзначився 10 голами та одним асистом. Австрієць повинен компенсувати втрату Едіна Джеко та Ромелу Лукаку.

Додамо, що Інтер відкриє сезон 19 серпня домашнім матчем проти Монци.

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