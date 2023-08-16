Новичком миланцев стал 34-летний Марко Арнаутович из Болоньи, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

Интер объявил о подписании защитника клуба Серии А

Инсайдер Николо Скира раскрывает подробности сделки – годовая аренда за 2 млн евро с правом выкупа за 8 млн. Арнаутович уже выступал за Интер в сезоне 2009/10, но имел огромные проблемы с дисциплиной. В прошлой кампании за Болонью он провел 23 матча, отличился 10 голами и одним ассистом. Австриец должен компенсировать потерю Эдина Джеко и Ромелу Лукаку.

Добавим, что Интер откроет сезон 19 августа домашним матчем против Монцы.

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