Интер официально вернул скандального бомбардира для закрытия проблемной позиции
Интер после длительных поисков наконец-то нашел усиление для своего нападения.
Новичком миланцев стал 34-летний Марко Арнаутович из Болоньи, сообщает официальный сайт "нерадзурри".
Интер объявил о подписании защитника клуба Серии А
Инсайдер Николо Скира раскрывает подробности сделки – годовая аренда за 2 млн евро с правом выкупа за 8 млн. Арнаутович уже выступал за Интер в сезоне 2009/10, но имел огромные проблемы с дисциплиной. В прошлой кампании за Болонью он провел 23 матча, отличился 10 голами и одним ассистом. Австриец должен компенсировать потерю Эдина Джеко и Ромелу Лукаку.
Добавим, что Интер откроет сезон 19 августа домашним матчем против Монцы.
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