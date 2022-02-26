Дженоа у поєдинку з Інтером відступати було нікуди – катастрофічна безвиграшна серія і переодостання сходинка змушували "грифонів" вигризати очки у кожному матчі. Не збирались прохолоджуватися і "нерадзуррі" – після нічиєї і двох поразок в останніх трьох зустрічах уболівальники вимагали від своїх улюбленців як мінімум погрому аутсайдера.

"Я разом зі своєю батьківщиною": український голкіпер Наполі вражений військовою агресією Росії

Перший небезпечний момент у матчі створили господарі – Гудмундссон пробив у лічених сантиметрах від лівої стійки. В середині тайму шанс забити змарнував Меледжоні – він цілив під поперечину, але Хандановіч врятував.

По перерві вже Д'Амброзіо влучив у поперечину, замикаючи головою навіс з кутового. Калафіорі у відповідь позбувся опіки у штрафному майданчику, але після хорошої передачі пробив повз ліву стійку. Згодом Стураро ударом в дотик пробив вище воріт. Над поперечиною пробив і Барелла за десять хвилин до завершення матчу. Поєдинок так і завершився нулями на табло – Інтер втратив можливість наздогнати Мілан, який сьогодні оступився з Удінезе.

Мілан не зміг переграти Удінезе в рідних стінах – Інтер отримав шанс наздогнати "россонері"