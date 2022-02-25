Удінезе у виїзному матчі розписав нічию з Міланом (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 27-й тур

Мілан – Удінезе – 1:1

Голи: Леау, 29 – Удогі, 67

Дженоа – Інтер – початок о 22:00

Мілан у попередньому турі втратив очки, однак осічка усіх переслідувачів дозволила залишитись на першому місці. Тим не менш, за бойову нічию із Салернітаною треба було реабілітуватись. Домашній матч проти Удінезе здавався ідеальною можливістю для цього.

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Втім, "россонері" знову розчарували власних тіфозі. Забивши на 29-й хвилині зусиллями Леау, господарі пропустили в середині другого тайму – це Удогі замкнув скидку від Перрейри. 1:1! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця.

"Россонері" продовжують лідирувати у турнірній таблиці Серії А, але відрив від Інтера становить всього 3 залікових бали. Удінезе, набравши 26 очок, піднялись на чотирнадцяту сходинку.

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