Дженоа в поединке с Интером отступать было некуда – катастрофическая безвыигрышная серия и предпоследнее место заставляли "грифонов" выгрызать очки в каждом матче. Не собирались прохлаждаться и "нерадзурри" – после ничьей и двух поражений в последних трех встречах болельщики требовали от своих любимцев как минимум погрома аутсайдера.

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Первый опасный момент в матче создали хозяева – Гудмундссон пробил в считанных сантиметрах от левой штанги. В середине тайма шанс забить упустил Меледжони – он целил под перекладину, но Ханданович спас.

После перерыва уже Д'Амброзио попал в перекладину, замыкая головой навес с углового. Калафиори в ответ лишился опеки в штрафной, но после хорошей передачи пробил мимо левой стойки. Впоследствии Стураро ударом слета пробил выше ворот. Над перекладиной пробил и Барелла за десять минут до завершения матча. Поединок так и завершился нулями на табло – Интер упустил возможность догнать Милан, который сегодня оступился с Удинезе.

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