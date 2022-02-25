"Україна – це країна, де я народився та зробив свої перші кроки до переїзду в Італію. У мене міцне коріння українського народу. Ми ніколи не здаємося, боремося за те, що належить нам. Так і буде.

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Все, що відбувається зараз, здається мені сюрреалістичним. Досі не вірю. Не можу повірити, що у 2022-му дійдемо до цього моменту. Це печальний день для всього людства (24 лютого, – прим.).

Сподіваюсь, все це закінчиться якнайшвидше. Я поруч з усіма українцями, усіма жертвами та людьми, які зараз перебувають у страху. З усіма людьми, які ведуть боротьбу за свою землю та свої права. Я разом зі своєю батьківщиною", – написав Контіні-Барановський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Сьогодні запеклі бойові дії продовжуються. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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