Міланський Інтер готовий продавати своїх лідерів лише за величезні гроші.

У нинішньому сезоні Ліверпуль відчуває нестачу центральних захисників через епідемію травм. Мерсисайдці не проти отримати ще одного виконавця цього амплуа, але не збираються витрачати велику суму.

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За інформацією Calciomercato, чинні чемпіони Англії робили запит щодо трансферу центрбека Інтера Мілана Шкріняра. "Нерадзуррі" не очікували такої зухвалості, але миттєво зуміли охолодити інтерес до свого лідера. Ліверпулю був виставлений цінник у розмірі 75 млн євро, тому "червоні" відмовилися від цього трансферу.

Додамо, що Шкріняр перебрався в Інтер у влітку 2017 року за 34 млн у євровалюті. У нинішньому сезоні 25-річний словенець провів за міланський клуб 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем.

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