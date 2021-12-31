Жоель Матіп приєднався до Вірджила ван Дейка і Джо Гомеса у лазареті Ліверпуля.

Камерунець пошкодив привідний м'яз ще у поєдинку з Вест Бромвічем (1:1). У центрі оборони Ліверпуля на матч з Ньюкаслом (0:0) вийшла зв'язка опорника Фабінью та недосвідченого Натана Вільямса.

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"Зазвичай з такими травмами пропускають близько трьох тижнів", – наводить слова Юргена Клоппа Daily Mail. Тепер у наставника "червоних" не залишилось жодного основного центрбека – Матіп приєднався до ван Дейка і Гомеса, які надовго вилетіли через травми коліна.

Додамо, у Ліверпуля напружений календар – в АПЛ доведеться зустрітись із Саутгемптоном (4 січня) та МЮ (17 січня), а в Кубку Англії з Астон Віллою (8 січня).

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