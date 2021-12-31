Миланский Интер готов продавать своих лидеров только за огромные деньги.

В нынешнем сезоне Ливерпуль испытывает недостаток центральных защитников из-за эпидемии травм. Мерсисайдцы не прочь заполучить еще одного исполнителя этого амплуа, но не собираются тратить большую сумму.

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По информации Calciomercato, действующие чемпионы Англии делали запрос по трансферу центрбэка Интера Милана Шкриняра. "Нерадзурри" не ожидали такой дерзости, но мгновенно сумели охладить интерес к своему лидеру. Ливерпулю был выставлен ценник в размере 75 млн евро, поэтому "красные" отказались от этого трансфера.

Добавим, что Шкриняр перебрался в Интер в летом 2017 года за 34 млн в евровалюте. В нынешнем сезоне 25-летний словенец провел за миланский клуб 13 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

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