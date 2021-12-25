Чинні чемпіони Італії розглядають можливість запросити флангового універсала з Дженоа Мохамеда Фареса, повідомляє Gazzetta dello Sport. Раніше повідомлялося, що Фареса хоче підписати Сассуоло.

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За інформацією видання, у запрошенні гравці зацікавлений особисто Сімоне Індзагі. Вони разом працювали в Лаціо, якому й належать права на 25-річного алжирця. Наставник Інтера бачить у Фаресі футболіста, який складе конкуренцію Івану Перішічу.

Варто зауважити, що Мохамед Фарес був одним із лідерів Дженоа, поки в середині жовтня не отримав травму. У нинішньому сезоні алжирець встиг зіграти 7 матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.

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