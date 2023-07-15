В своих соцсетях американский клуб объявил о трансфере обладателя семи "Золотых мячей". Лионель Месси подписал контракт с Интер Майами на правах свободного агента после ухода из ПСЖ.

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Ранее сообщалось, что аргентинская звезда получит рекордный контракт в истории МЛС. Зарплата Месси будет составлять около 60 миллионов евро в год. А также у него будет процент от контракта с Apple, который помог завершить сделку и является официальным транслятором МЛС.

Дебют 36-летнего Лионеля Месси должен состояться 21 июля. Напомним, что за Интер Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов. Месси будет играть под руководством Херардо Мартино, с которым работал в Барселоне и сборной Аргентины.

Интер Майами занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 18 баллами.

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