"Я розумію, що зараз той час у моїй кар'єрі, коли мені треба думати про майбутнє, адже мені залишилося не так багато грати на найвищому рівні. Тому зараз саме такий вік, 33 роки, коли я ще можу щось дати Динамо.

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Я не хотів повертатися у 36 років, коли ти розумієш, що в тебе немає сил, і ти прийшов гарно закінчити кар'єру там, де тебе всі знають, люблять, цінують. А я хотів прийти до команди й щось їй дати. Чи зможу я – це покаже час. Але те, що я віддам усі сили, які в мене на цей момент є, – це сто відсотків.

Для мене 33 роки – це просто цифри, які є в паспорті. А якщо ти професіональний футболіст, слідкуєш за своїм відновленням, професійно ставишся до того, чим займаєшся, знаєш своє тіло, розумієш, що потрібно робити, аби підійти в найкращих кондиціях до гри, – то я не бачу в цьому жодних проблем. І є багато прикладів – достатньо подивитися на тих же Мессі, Роналду, Модріча, Бензема тощо. Тож це все стереотипи.

У нашій країні люблять говорити, що після 30-ти вже старий, не біжить. Звісно, з роками ти втрачаєш певні якості, ту ж швидкість, але при цьому до тебе приходить досвід, ти по-іншому дивишся на футбол, відчуваєш його. І цей досвід значить часто набагато більше, ніж швидкість, удар, дриблінг, адже він є дуже важливим у футболі", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки. Після завершення кар'єри гравця він отримає в Динамо посаду спортивного директора.

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