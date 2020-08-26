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Інтер Маямі може підписати екс-зірку Баварії

09:35 - Читать на русском
Інтер Маямі може підписати екс-зірку Баварії
Хольґер Бадштубер / Andreas Gebert

Оборонець німецького Штутгарта Хольґер Бадштубер у літнє трансферне вікно може перебратися за океан.

Ветеран веде перемовини з Інтером Маямі, стверджує Bild.

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Бадштубер близький до відходу зі складу новачка Бундесліги. Досвідчений центрбек допоміг швабам повернутися в еліту, але тепер тренерський штаб Штутгарта не розраховує на нього. 31-річного оборонця навіть відправили тренуватися із резервною командою "автозаводців".

У минулому сезоні Хольґер Бадштубер провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Бронзовий призер ЧС-2010 є вихованцем Баварії, провів 8 сезонів за "ротен" і здобув із мюнхенцями 15 трофеїв.

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Теги
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