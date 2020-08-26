Интер Майами может подписать экс-звезду Баварии

Защитник немецкого Штутгарта Хольгер Бадштубер в летнее трансферное окно может перебраться за океан.

Ветеран ведет переговоры с Интером Майами, утверждает Bild.

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Бадштубер близок к уходу из состава новичка Бундеслиги. Опытный центрбек помог швабам вернуться в элиту, но теперь тренерский штаб Штутгарта не рассчитывает на него. 31-летнего защитника даже отправили тренироваться с резервной командой "автозаводцев".

В прошлом сезоне Хольгер Бадштубер провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Бронзовый призер ЧМ-2010 является воспитанником Баварии, провел 8 сезонов за "ротен" и завоевал с мюнхенцами 15 трофеев.

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