toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед став фаворитом у боротьбі за Мессі – на зірку Барселони полюють ще два топ-клуби та Бекхем

17:48 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед став фаворитом у боротьбі за Мессі – на зірку Барселони полюють ще два топ-клуби та Бекхем
Ліонель Мессі / Reuters

Форвард Барселони Ліонель Мессі як ніколи близький до відходу з рідного клубу – на аргентинця вже є кілька претендентів.

Манчестер Юнайтед має найкращі шанси підписати Мессі, оскільки може покрити фінансові запити аргентинця, повідомляє телеканал Cuatro.

Мессі в Манчестер Сіті: "містяни" вивчають тонкощі фінансового фейр-плей для підписання лідера Барселони

Також бачити Ліонеля у своєму складі прагнуть Манчестер Сіті та Інтер, які мають свої аргументи в переговорах. "Містяни" використовують Пепа Гвардіолу та Куна Агуеро як людей, які можуть переконати Мессі приєднатись до Ман Сіті, а Інтер пропонує амбітний проект.

Ще один клуб, який спробує підписати Ліонеля – Інтер Маямі, який належить Девіду Бекхему. Легендарний англієць мріє зібрати у своїй команді двох найяскравіших зірок сучасності – Мессі та Роналду.

Нагадаємо, нещодавно Мессі у приватній розмові з Рональдом Куманом висловив думку, що йому слід покинути Барселону. Додамо, що каталонці вперше з 2014 року не виграли жодного трофею та були принижені Баварією 2:8 в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Битва за Мессі: Інтер та Барселона як головні претенденти на аргентинця – аргументи за і проти та сумний фінал для Лео

blog_ava
"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація
13:00
25877
Теги
Трансфери Англія Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Трансфери Манчестер Юнайтед Інтер Маямі Інтер Маямі Девід Девід Бекхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Інтер Інтер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • "Перед смертю – живи!": правила життя Мірчі Луческу
    Овертайм — 15:006901 "Перед смертю – живи!": правила життя Мірчі Луческу
1
год
:
6
хв
Шахтар
21:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?