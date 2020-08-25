Манчестер Юнайтед став фаворитом у боротьбі за Мессі – на зірку Барселони полюють ще два топ-клуби та Бекхем

Форвард Барселони Ліонель Мессі як ніколи близький до відходу з рідного клубу – на аргентинця вже є кілька претендентів.

Манчестер Юнайтед має найкращі шанси підписати Мессі, оскільки може покрити фінансові запити аргентинця, повідомляє телеканал Cuatro.

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Також бачити Ліонеля у своєму складі прагнуть Манчестер Сіті та Інтер, які мають свої аргументи в переговорах. "Містяни" використовують Пепа Гвардіолу та Куна Агуеро як людей, які можуть переконати Мессі приєднатись до Ман Сіті, а Інтер пропонує амбітний проект.

Ще один клуб, який спробує підписати Ліонеля – Інтер Маямі, який належить Девіду Бекхему. Легендарний англієць мріє зібрати у своїй команді двох найяскравіших зірок сучасності – Мессі та Роналду.

Нагадаємо, нещодавно Мессі у приватній розмові з Рональдом Куманом висловив думку, що йому слід покинути Барселону. Додамо, що каталонці вперше з 2014 року не виграли жодного трофею та були принижені Баварією 2:8 в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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