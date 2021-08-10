Півзахисники Іван Перішіч та Марцело Брозовіч також можуть покинути клуб до кінця трансферного вікна, повідомляє Football Italia з посиланням на TeleLombardia.

Інтер зібрався замінити Лукаку форвардом Манчестер Юнайтед

Чинні контракти обох віце-чемпіонів світу завершуються через рік, а підписати нові буде вкрай непросто. Інтер спробує вигідно продати хорватів, щоб потім не втрачати їх безкоштовно. Transfermarkt оцінює 28-річного Брозовіча у 40 млн євро, а 32-річного Перішіча у 10 млн.

Нагадаємо, цього літа Інтер вже продав Ашрафа Хакімі в ПСЖ за 60 млн євро. Також близький перехід Ромелу Лукаку, за якого Челсі віддасть 115 млн євро.

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