У середу, 9 листопада, було зіграно ще три матчі 14-го туру чемпіонату Італії.

Торіно – Сампдорія 2:0

Голи: Радоньїч, 29, Влашіч, 59

Фіорентина – Салернітана 2:1

Голи: Бонавентура, 15, Йовіч, 81 – Діа, 55

Інтер – Болонья 6:1

Голи: Джеко, 26, Дімарко, 36, 48, Мартінес, 42, Чалханоглу, 59 (з пенальті), Госенс, 76 – Лікоянніс, 22

Після поразки від Ювентуса гравці Інтера вирішили встановити деякі особисті рекорди. Завдяки своєму голу Едін Джеко обійшов Джузеппе Меаццу у списку найстарших бомбардирів Інтера. На сьогоднішній день Джеко виповнилося 36 років і 237 днів, тоді як Меацца забивав свій останній гол у складі "нерадзуррі" у віці 36 років і 233 днів. Попереду – лише Сініша Михайлович (37 років та 47 днів).

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Дублем у цій зустрічі відзначився лівий латераль Інтера Федеріко Дімарко. За останні десять років він став другим захисником Інтера, який зумів оформити дубль у Серії А. Першим був Ашраф Хакімі – 5 грудня 2020 року.

Не можна не відзначити і Хакана Чалханоглу, на рахунку якого гол+пас. Це п'ятий подібний "дубль" турка у складі Інтера. Відколи Чалханоглу приєднався до "нерадзуррі", жоден гравець не виявив себе краще.

За підсумками цього туру Інтер наздоганяє Аталанту у турнірній таблиці.

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Вест Хем, Лідс та Ноттінгем Форест не дарма цікавляться форвардом Салернітани Булаєм Діа. У матчі проти Фіорентини 25-річний сенегалець забив свій шостий гол у поточному розіграші Серії А. Він став першим гравцем у клубній історії, якому підкорилася ця позначка після перших 14 турів Серії А. До нього "найшвидшим" ​​бомбардиром Салернітани був Марко Ді Вайо. У сезоні 1998/99 легенда Парми та Болоньї забив свій шостий гол в елітному італійському дивізіоні у 22-му турі.

На жаль, для шанувальників Салернітани набрати очки завдяки голу Діа "гранатовим" не вдалося. На останніх хвилинах різницю зробив Лука Йовіч, якого Вінченцо Італіяно випустив на поле лише на 77-й хвилині. Йовіч зміг відзначитися через чотири хвилини.

Завдяки цій перемозі Фіорентина обійшла Салернітану у турнірній таблиці.

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