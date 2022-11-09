Торино – Сампдория 2:0

Голы: Радоньич, 29, Влашич, 59

Фиорентина – Салернитана 2:1

Голы: Бонавентура, 15, Йович, 81 – Диа, 55

Интер – Болонья 6:1

Голы: Джеко, 26, Димарко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59 (с пенальти), Госенс, 76 – Ликояннис, 22

После поражения от Ювентуса игроки Интера решили установить некоторые личные рекорды. Благодаря своему голу Эдин Джеко обошёл Джузеппе Меаццу в списке самых возрастных бомбардиров Интера. По состоянию на сегодня Джеко исполнилось 36 лет и 237 дней, тогда как Меацца забивал свой последний гол в составе "нерадзурри" в возрасте 36 лет и 233 дней. Впереди – только Синиша Михайлович (37 лет и 47 дней).

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Дублем в этой встрече отличился левый латераль Интера Федерико Димарко. За последние десять лет он стал вторым защитником Интера, который сумел оформить дубль в Серии А. Первым был Ашраф Хакими – 5 декабря 2020 года.

Нельзя не отметить и Хакана Чалханоглу, на счету которого гол+пас. Это – пятый подобный "дубль" турка в составе Интера. С тех пор как Чалханоглу присоединился к "нерадзурри", ни один игрок не проявил себя лучше.

По итогам этого тура Интер догоняет Аталанту в турнирной таблице.

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Вест Хэм, Лидс и Ноттингем Форест не зря интересуются форвардом Салернитаны Булаем Диа. В матче против Фиорентины 25-летний сенегалец забил свой шестой гол в текущем розыгрыше Серии А. Он стал первым игроком в клубной истории, которому покорилась эта отметка после первых 14 туров Серии А. До него самым "быстрым" бомбардиром Салернитаны был Марко Ди Вайо. В сезоне 1998/99 легенда Пармы и Болоньи забил свой шестой гол в элитном итальянском дивизионе в 22-м туре.

К сожалению для поклонников Салернитаны набрать очки благодаря голу Диа "гранатовым" не удалось. На последних минутах разницу сделал Лука Йович, которого Винченцо Итальяно выпустил на поле только на 77-й минуте. Йович сумел отличиться спустя четыре минуты.

Благодаря этой победе Фиорентина обошла Салернитану в турнирной таблице.

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