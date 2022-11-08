У вівторок у 14-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 14-й тур

Наполі – Емполі – 2:0

Голи: Лосано, 68 (п.), Зєліньскі, 88

Вилучення: Луперто, 74 (Емполі, друга жовта картка)

Спеція – Удінезе – 1:1

Голи: Реца, 33 – Ловріч, 43

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Лідер Серії А – Наполі – прагнув продовжити свою безпрецедентну безпрограшну серію, яка налічувала вже 13 матчів. І середняк Емполі був чудовим спаринг-партнером для цього. Перший тайм минув без голів – партенопейці створили декілька напівмоментів, але по-справжньому воротам Вікаріо не загрожували.

По перерві підопічні Спаллетті додали і в середині другої сорокап'ятихвилинки заробили право на пенальті (Марін порушив правила у власному штрафному). Лосано з позначки забив свій третій гол у поточному сезоні Серії А. За 15 хвилин до завершення основного часу Луперто заробив другий "гірчичник" і залишив Емполі у меншості. Наприкінці зустрічі господарі зусиллями Зєліньскі зуміли реалізувати численну перевагу і поставили крапку у матчі. Перемога принесла Наполі 38 очок і зміцнила їхнє лідерство на вершині турнірної таблиці, Емполі з 14-ма пунктами чотирнадцятий.

Один з недавніх фаворитів чемпіонату – Удінезе – приїхав у гості до Спеції. "Б'янконері" потрапили у затяжну кризу (безвиграшна серія тривала вже п'ять матчів), тож розраховували виправити турнірне становище у матчі з аутсайдером. На 20-й хвилині гості вийшли вперед, але зафіксований офсайд залишив рахунок без змін.

В середині тайму забила команда Віктора Коваленка: Ампаду виконав простріл у штрафний майданчик, який влучно замкнув Реца. За три хвилин до переви Ампаду міг подвоювати, але влучив у поперечину. За мить Ловріч відповів влучним ударом, відновивши статус-кво. Другий тайм голів не приніс. Нічия залишала Удінезе на восьмій сходинці (24 очки), Спеція піднялась на 16 місце (10 балів).

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