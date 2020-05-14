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Мертенс визначився із місцем продовження кар'єри – співвітчизник виконає роль ріелтора

19:06 197 Читать на русском
Мертенс визначився із місцем продовження кар'єри – співвітчизник виконає роль ріелтора
Дріс Мертенс / Belga

Нападник італійського Наполі Дріс Мертенс, вочевидь, знає, де розпочне наступний сезон.

Форвард розпочав пошуки житла в Мілані, повідомляє Tuttosport.

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Мертенс нібито звернувся до партнера по збірній Бельгії Ромелу Лукаку за допомогою у квартирному питанні. Ця інформація з'явилася на фоні чуток про небажання досвідченого нападника Наполі переїжджати до Англії, де ним цікавиться Челсі. Вочевидь, Мертенс зробив вибір на користь міланського Інтера. "Нерадзуррі" отримають 33-річного бельгійця безкоштовно, бо влітку він стане вільним агентом.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

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