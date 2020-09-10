Дієго Годін продовжить кар'єру у Серії А, але вже не в Інтері.

Кальярі підсилить захисну ланку Дієго Годіном, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Конте остаточно визначився із долею Наінгголана в Інтері

Потенційний покупець вже узгодив основні нюанси трансферу 34-річного уругвайця з Інтером. Сам гравець також не проти перейти у Кальярі. Дієго також мав пропозицію щодо переходу у французький Ренн.

У минулому сезоні Серії А Годін провів 23 матчі, в яких відзначився голом та асистом. Основну частину своєї кар'єри захисник провів в Атлетіко (2010-2019 роки).

Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби