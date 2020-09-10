Інтер близький до продажу Годіна
19:32 - Читать на русском
Дієго Годін продовжить кар'єру у Серії А, але вже не в Інтері.
Кальярі підсилить захисну ланку Дієго Годіном, повідомляє Gazzetta dello Sport.
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Потенційний покупець вже узгодив основні нюанси трансферу 34-річного уругвайця з Інтером. Сам гравець також не проти перейти у Кальярі. Дієго також мав пропозицію щодо переходу у французький Ренн.
У минулому сезоні Серії А Годін провів 23 матчі, в яких відзначився голом та асистом. Основну частину своєї кар'єри захисник провів в Атлетіко (2010-2019 роки).
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