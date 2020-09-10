Диего Годин продолжит карьеру в Серии А, но уже не в Интере.

Кальяри усилит защитное звено Диего Годином, сообщает Gazzetta dello Sport.

Конте окончательно определился с судьбой Наингголана в Интере

Потенциальный покупатель уже согласовал основные нюансы трансфера 34-летнего уругвайца с Интером. Сам игрок также не прочь перейти в Кальяри. Диего также имел предложение относительно перехода во французский Ренн.

В прошлом сезоне Серии А Годин провел 23 матча, в которых отметился голом и ассистом. Основную часть своей карьеры защитник провел в Атлетико (2010-2019 годы).

Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби