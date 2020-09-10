Интер близок к продаже Година
19:32 - Читати українською
Диего Годин продолжит карьеру в Серии А, но уже не в Интере.
Кальяри усилит защитное звено Диего Годином, сообщает Gazzetta dello Sport.
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Потенциальный покупатель уже согласовал основные нюансы трансфера 34-летнего уругвайца с Интером. Сам игрок также не прочь перейти в Кальяри. Диего также имел предложение относительно перехода во французский Ренн.
В прошлом сезоне Серии А Годин провел 23 матча, в которых отметился голом и ассистом. Основную часть своей карьеры защитник провел в Атлетико (2010-2019 годы).
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