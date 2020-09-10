Хавбек, найімовірніше, залишиться на Джузеппе Меацца. Про це журналіст Фабріціо Романо написав у своєму твіттері.

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Репортер посилається на слова президента Кальярі, який не зумів переконати Інтер продати Наінгголана. За словами Томмазо Джуліні, міланці прагнуть зберегти бельгійця в себе. Крім того, "нерадзуррі" вирішили не розглядати пропозицію Галатасарая щодо можливої оренди.

Попередній сезон Раджа Наінгголан провів в оренді за Кальярі. У його активі 26 матчів у Серії А, в яких "Ніндзя" забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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