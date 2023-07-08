Монца оголосила про перехід гравця Інтера на правах вільного агента. Контракт розрахований на 2 роки з можливістю продовження ще на один.

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Взимку 2017-го Інтер орендував Гальярдіні у Аталанти, а потім викупив за загальну суму 22,5 млн євро. Півзахисник не зміг закріпитися у ролі ключового виконавця "нерадзуррі", однак загалом награв чимало – 190 матчів, 16 голів та 9 асистів. Гальярдіні став чемпіоном Серії А, по 2 рази вигравав Кубок та Суперкубок Італії, доходив до фіналу ЛЧ.

Нагадаємо, минулий сезон був для Монци дебютним у елітному дивізіоні. Команда виявилася приємним відкриттям, посівши 11 сходинку.

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