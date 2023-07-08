Монца объявила о переходе игрока Интера на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

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Зимой 2017-го Интер арендовал Гальярдини у Аталанты, а затем выкупил за общую сумму 22,5 млн евро. Полузащитник не смог закрепиться в роли ключевого исполнителя "нерадзурри", однако в общей сложности наиграл немало – 190 матчей, 16 голов и 9 ассистов. Гальярдини стал чемпионом Серии А, по 2 раза выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, доходил до финала ЛЧ.

Напомним, прошлый сезон был для Монцы дебютным в элитном дивизионе. Команда оказалась приятным открытием, заняв 11 строчку.

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