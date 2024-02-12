Влітку міланський Інтер отримає безкоштовне підсилення атаки. Нападник Порту Мехді Таремі стане гравцем "нерадзуррі" на правах вільного агента, повідомляє Фабріціо Романо.

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За інформацією інсайдера, Інтер вже організовує медичне обстеження для 31-річного іранця. Усна домовленість про перехід була досягнута раніше, адже у Таремі завершується угода з Порту. Контракт форварда з міланським клубом буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон.

Таремі виступає за Порту з 2020 року. У футболці "драконів" іранець зіграв 171 матч, забив 86 голів і віддав 53 асисти. Серед трофеїв – чемпіонство, Кубок ліги і два Кубка Португалії.

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