Летом миланский Интер получит бесплатное усиление атаки. Нападающий Порту Мехди Тареми станет игроком "нерадзурри" на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, Интер уже организовывает медицинское обследование для 31-летнего иранца. Устная договоренность о переходе была достигнута ранее, ведь у Тареми истекает соглашение с Порту. Контракт форварда с миланским клубом будет рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Тареми выступает за Порту с 2020 года. В футболке "драконов" иранец сыграл 171 матч, забил 86 голов и отдал 53 ассиста. Среди трофеев – чемпионство, Кубок лиги и два Кубка Португалии.

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