Інтер готовий розглянути усі пропозиції щодо Алексіса Санчеса під час зимового трансферного вікна, повідомляє Corriere dello Sport.

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Боси "нерадзуррі" погоджуються навіть безкоштовно віддати чилійського нападника, у якого чинний контракт з міланцями до літа 2023-го. Головною перепоною для зацікавлених клубів є зарплата Алексіса, яка в Інтері становить 7 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Серії А Санчес лише одного разу виходив на поле, і тренерський штаб Індзагі не надто розраховує на гравця у майбутньому. Нагадаємо, Інтер є суперником Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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