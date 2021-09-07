"Я думаю, ми всі чогось чекали від нього, Грізманн віддав все. Антуан не вписувався в нашу систему, він не був тим гравцем, який нам потрібен.

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У Грізманна завжди було хороше ставлення до роботи, він був професіоналом. Я відправив йому повідомлення з побажаннями, щоб він досягнув успіху в Атлетіко", – цитує Лапорту Marca.

Нагадаємо, у 2019-му Барса придбала Антуана у Атлетіко за 120 млн євро. Нещодавно каталонці повернули французького форварда "матрацникам" в оренду на два роки з опцією обов'язкового викупу за 40 млн.

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