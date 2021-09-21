Интер готов рассмотреть все предложения по Алексису Санчеса во время зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.

Лапорта объяснил, почему Барселона избавилась от Гризманна

Боссы "нерадзурри" соглашаются даже бесплатно отдать чилийского нападающего, у которого действующий контракт с миланцами до лета 2023-го. Главной преградой для заинтересованных клубов является зарплата Алексиса, которая в Интере составляет 7 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Серии А Санчес лишь однажды выходил на поле, и тренерский штаб Индзаги не слишком рассчитывает на игрока в будущем. Напомним, Интер является соперником Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ювентус вже у зоні вильоту, невдачі Гвардіоли і Моурінью, Баварія лякає Динамо, а Мессі каламутить воду – огляд вікенду