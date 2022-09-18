До звітного матчу Удінезе підійшов, випереджаючи Інтер у турнірній таблиці. Такого перед очним протистоянням цих команд не було 8 років. Щоправда, відстань у одне очко не дозволяла робити якісь далекоглядні висновки. Просто підкреслювала, наскільки класно почали сезон фріульці. Підопічні Андреа Соттіля не придумали нічого екстраординарного – просто дуже вміло користуються помилками суперника. І роблять це на регулярній основі.

Коваленко допоміг Спеції здолати Сампдорію, Сассуоло вирвав перемогу над Торіно, Емполі виграв вперше в сезоні

Черговий приклад ми могли побачити вже на 2-й хвилині матчі. Дуелофеу протягнув м'яч правим флангом і скинув під удар Ловрічу. Словенець зовсім трішки не влучив під дальню стійку. Інтер відповів голом. Дарміан заробив перспективний штрафний, а Ніколо Барелла все виконав бездоганно. Розкішний удар у "дев'ятку" не залишив голкіперу жодних шансів.

Ось тільки розвивати свій успіх "нерадзуррі" не поспішали. Хоча більш справедливо буде сказати, що не могли. Удінезе контролював ситуацію та створював моменти. Найбільше проблем міланцям створював Роберто Перейра. Зрештою, саме аргентинець став героєм епізоду, в якому вдалося зрівняти рахунок. Перейра заробив штрафний і виконав подачу з нього – у воротарському виникла метушня, в якій Мілан Шкріняр забив у власні ворота.

Цей м'яч Удінезе не став випадковістю. Інтер, відкривши рахунок, не створив абсолютно нічого. Визнав провал свого плану на гру навіть Сімоне Індзагі. У найкращих традиціях Віталія Кварцяного головний тренер міланців вже на 30-й хвилині гри здійснив подвійну заміну. Фахівець зняв Мхітаряна та Бастоні, випустивши замість них Дімарко та Сенсі. Чи змінило це щось глобально? Ні, але Інтер почав краще стримувати суперника. Перелом міг статися відразу по перерві. Едін Джеко навіть забив, але зовсім трішки не витримав лінію офсайду.

Господарі натяк зрозуміли і влаштували кілька пекельних хвилин для Саміра Хандановіча. Спочатку Бету легко втік від опіки в межах чужого штрафного. Ось тільки холоднокровності португальцю не вистачило. Ні пробити, ні віддати хорошу передачу португалець не зумів. Слідом фріульці провели небезпечний випад лівим флангом. У завершенні Ловріч пробивав метрів із 16-ти – голкіпер Інтера врятував, переправивши м'яч на кутовий. Невеличка пауза, і біля воріт гостей нова пожежа. Це Деулофеу змістився з флангу і пробив у дальню стійку.

Останні хвилини ще раз показали, що Удінезе не випадкове перебуває серед лідерів. Саме господарі докладали максимум зусиль, аби вирвати перемогу. Інтер був змушений відбиватися. Однак на 85-й хвилині оборона дала другу тріщину. Знову стандарт. Цього разу Деулофеу подав із кутового, і ніхто не зумів завадити пробити Яка Бійолу. Лише здобувши перевагу в рахунку, фріульці дозволили собі грати на результат. "Нерадзуррі" отримали можливість більше атакувати. Щоправда, проти дуже насиченого захисту. Ідеальна ситуація для "зебр", у яких з'явився простір для контратак. В одній із таких і вдалося поставити масну крапку. Знову асистував Деулофеу, а забивав Толгай Арслан.

В Італії обговорюють використання системи напівавтоматичного визначення офсайду

Фінальний свисток зафіксував перемогу Удінезе. Несподівану, але зовсім не сенсаційну. Тепер у підопічних Андреа Соттіля 16 набраних очок, і вони щонайменше на кілька годин вийшли на перше місце в турнірній таблиці Серії А. В Інтера залишилося 12 пунктів. Команда Сімоне Індзагі за підсумками цього туру ризикує вилетіти із єврокубкової зони, а сам фахівець – втратити роботу.