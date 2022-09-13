Через скандальну ситуацію в матчі шостого туру Серії А між Ювентусом та Салернітаною (2:2) у чемпіонаті Італії можуть запровадити систему напівавтоматичного визначення офсайду.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport. Нововведення можуть застосувати вже у жовтневих матчах чемпіонату Італії.

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Подібна система напівавтоматичного визначення офсайду буде покликана не допустити суддівських помилок, пов'язаних з неправильним трактуванням правила офсайду, які мали місце як минулого сезону, так і нинішнього.

Нагадаємо, що на останніх секундах матчу Ювентус - Салернітана при рахунку 2:2 суддівська бригада після перегляду відеоповтору скасувала чистий гол Аркадіуша Міліка, вважаючи, що Леонардо Бонуччі перебував в офсайді в момент удару поляка по воротах. Пізніше виявилося, що Бонуччі не був у офсайді, оскільки гравець Салернітани Кандрева затримався на дальній ділянці поля біля лицьової лінії. Однак Кандрева не потрапив на камери, призначені для роботи VAR.

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