"Буде дуже приємно завтра знову побачити Дієго Сімеоне в якості суперника. Він був фантастичним партнером по команді в Лаціо, і я завжди знав, що з нього вийде чудовий тренер. Ми постійно залишалися на зв'язку.

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Атлетіко – чудова команда. Вони вже кілька років грають на високому рівні. Завтра нам знадобиться справжній Інтер, щоб скласти їм конкуренцію. Передбачити, як вони зіграють, важко, адже вони дуже змінилися. Але вони мають чудовий менталітет і грають у хороший футбол", – наводить слова Індзагі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Інтер – Атлетіко відбудеться 20 лютого, стартовий свисток о 22:00. Індзагі та Сімеоне були партнерами в Лаціо, який виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Італії у 2000 році.

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