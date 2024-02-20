ПСВ зіграв внічию з дортмундською Борусією (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Борусія в першій частині сезону своїм футболом вганяла в депресію, але примудрилася виграти "групу смерті" в Лізі чемпіонів. Взимку тренерський штаб підсилили Нурі Шахін і Свен Бендер, що позитивно вплинуло на розвиток команди. Борусія стала сміливішою та цікавішою в позиційних атаках.

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В 1/8 фіналу "джмелів" екзаменує колишній тренер. У Петера Боса не склалося в Дортмунді, але він дуже успішний з ПСВ. Окрім виходу в плей-офф Ліги чемпіонів, його команда лідирує в Ередивізі, маючи 20 перемог у 22 турах з різницею голів +60.

Переплетіння Борусії та ПСВ не обмежилися тільки Босом. За Дортмунд грає ексзірка ПСВ Доніелл Мален. Саме він був найактивнішим у першому таймі. Мален дуже хотів відзначитися та постійно шукав ударні позиції. Зрештою – відкрив рахунок. Вінгер з гострого кута загнав м'яч точно в "дев'ятку" від хрестовини. Доніелл став першим нідерландцем, який забив нідерландцям у плей-офф ЛЧ.

Гру ПСВ вів інший мотивований пацан. Малік Тіллман – вихованець Баварії, який грає за Ейндховен на правах оренди. Він перехоплював м'ячі на чужій половині та знаходив моменти. Не склалося з реалізацією – Тіллман двічі пробив повз ворота з ідеальних позицій. На початку другого тайму Малік заробив пенальті. Де Йонг реалізував 11-метровий.

Дуже дивне рішення арбітра, жодної корекції від VAR. Коментар топ-рефері Мануеля Грефе, який нещодавно вийшов на пенсію:

Пенальті? Хуммельс чітко зіграв спершу в м'яч. Та й потім не полетів у безконтрольний підкат – нормальний контакт після вибитого м'яча. Чистий фарс. І це на рівні Ліги чемпіонів... Де VAR?

#UCL #PSVBVB Elfer??

Hummels spielt klar den Ball zuerst, rutscht auch nicht unkontrolliert danach rein- normaler Kontakt nach dem Ballspielen. Eine Farce… und noch dazu auf CL-League Niveau… #VAR was..? pic.twitter.com/lJ8qHFIRIQ — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) February 20, 2024

Команди показували дуже інтенсивний футбол. ПСВ вмикав фірмовий пресинг Боса, а Борусія відповідала швидкими атаками з розумними передачами Ройса. Господарі хоч і мали статус аутсайдера, однак нічим не поступалися віцечемпіонам Німеччини. Партнери постійно шукали голову де Йонга у штрафному майданчику, шикарні шанси мали Сайбарі та Бакайоко.

ПСВ різноманітно атакував, особливо ефективними були діагоналі від захисників. Голкіперу Майєру, який екстрено замінив травмованого Кобеля, не раз довелося рятувати. Борусія мусила працювати без м'яча, чекаючи слушної нагоди вибігти в контру. Вольф хитро пробив п'ятою після передачі Маатсена.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Чвертьфіналіст визначиться у матчі-відповіді 13 березня.