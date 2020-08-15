Інтер – Шахтар: Матвієнко назвав головну особливість суперника у півфіналі Ліги Європи

"Чи бачив матчі Інтера в поточному сезоні? Так, дивився, але тоді ще не підозрював, що це наш майбутній суперник, що не заглиблювався в їхню гру. Просто дивився футбол і все.

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Дивився останній матч, з Байєром вони грали. Ну що можна сказати про Інтер? Сильна команда, грає в три захисники. Сильний таранний нападник – Лукаку, про нього всі зараз говорять. Але Шахтар – теж дуже сильна команда. Тому, думаю, шанси 50 на 50.

Ми ще не дивилися теорію, але головна особливість – те, що Інтер грає в три захисника. Впродовж сезону мало хто діяв проти нас так. Як зупинити Лукаку? Про це нам розкажуть тренери на теоретичному занятті.

Думаю, всі в рівних умовах. Гра на нейтральному полі, тому одного матчу цілком достатньо, щоб виявити найсильнішого. Звичайно, в нормальних умовах, при наявності уболівальників, хотілося б зіграти і вдома, і на виїзді. Але на жаль, такі реалії зараз", – поділився Матвієнко в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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