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Мораєс мав пропозиції з Італії – форвард пояснив, чому залишився в Шахтарі

17:37 - Читать на русском
Мораєс мав пропозиції з Італії – форвард пояснив, чому залишився в Шахтарі
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс пригадав, як міг опинитись в чемпіонаті Італії.

 

"Чи бачу я себе в Серії А? Трохи більше року тому, коли мій контракт закінчувався, були дзвінки з Італії. Але важко покинути Шахтар – тут така структура, боротьба за титули і Ліга чемпіонів щороку", – наводить слова Мораєса Terrikon з посиланням на Gazzetta dello Sport.

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До слова, Жуніор провів 40 матчів у складі Шахтаря в сезоні 2019/20, відзначившись 25 голами та 12 асистами. "Гірники" все ще продовжують боротьбу в Лізі Європі, пробившись до півфіналу турніру, де зіграє з Інтером.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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Шахтар Шахтар Інтер - Шахтар Трансфери Жуніор Жуніор Мораєс
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