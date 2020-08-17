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Інтер – Шахтар: фанати Ювентуса вишукано потролили принципового суперника напередодні півфіналу Ліги Європи

13:09 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: фанати Ювентуса вишукано потролили принципового суперника напередодні півфіналу Ліги Європи
Фанати Ювентуса / фото з відкритих джерел

Активні вболівальники Ювентуса відреагували на слова колишнього президента Інтера Массімо Моратті про виліт "старої синьйори" від Ліона на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

Екс-президент Інтера саркастично відреагував на виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів в коментарі італійським ЗМІ: "Одна справа вилетіти з єврокубків від ПСЖ, а зовсім інша справа – від Ліона, який в Лізі 1 посідає сьоме місце".

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У відповідь фанати Ювентуса вирішили нагадати, від кого "нерадзуррі" вилітали в єврокубках, починаючи з 1989 року: Мальме, Боавішта, Лугано, Гельсінборг, Алавес, Вільяреал, Валенсія, Шальке, Марсель, Вольфсбург, Хапоель Беєр-Шева, ПСВ та Айнтрахт.

Нагадаємо, півфінал Ліги Європи Інтер – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, в німецькому Дюссельдорфі. Початок гри о 22:00.

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Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ювентус Ювентус Ліга Європи футбольні фанати Інтер - Шахтар
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